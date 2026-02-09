Созданный в Челябинске полимер начали использовать российские автогиганты

Как сообщили в региональном фонде развития промышленности (ФРП) на Ярославском моторном заводе из челябинского полимера стали производить важный элемент системы охлаждения — патрубки водяного насоса для двигателя, которые раньше изготовляли из алюминия и чугуна. А первым крупным машиностроительным предприятием, использовавшим челябинский полимер, стал КамАЗ.
«Тогда на заводе было много сомнений, проводились всевозможные испытания, а в итоге замена только одной детали из бронзы на наш материал позволила сэкономить 1,5 миллиарда рублей», — рассказал технический директор НПО Виталий Павлов.
По его словам, сейчас в грузовиках из Набережных Челнов установлены уже 20 деталей из «Аркаима» — так назвали уральскую новинку. Увидев этот эффект, технологией заинтересовались и ярославские производители.
Как поясняют разработчики, материал обладает целым рядом свойств, выгодно отличающих его от металла. Прежде всего, изготовленные из него детали не ломаются, а упруго деформируются, поглощая энергию удара и надежно защищая всю конструкцию. Он в пять-шесть раз легче стали, устойчив к коррозии и химическим средам, имеет низкий коэффициент трения и способен снижать уровень шума и вибрации. Все это вдвое увеличивает ресурс таких деталей по сравнению с металлическими. Кроме того, изделия из полимера не требуют доработки и сразу готовы к использованию.
После двухлетних испытаний в Ярославле «Аркаим» признан соответствующим всем требованиям по прочности, коррозионной стойкости и надежности. После экспериментальной замены одного вида патрубка для двигателей «ЯМЗ» челябинское НПО получило контракт на замену всех 12-ти видов патрубков водяного насоса.
Различные изделия из собственного полимера поставляются и на другие крупные предприятия, среди которых миасский завод «УРАЛ», ЧМЗ, «Россельмаш», «Ивановец», ММК, РУСАЛ, «Северсталь» и «Северский трубный завод», отметили в фонде. Поставки своей продукции НПО также осуществляет в Казахстан и республику Беларусь.