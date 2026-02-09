Созданный в Челябинске полимер начали использовать российские автогиганты

Как поясняют разработчики, материал обладает целым рядом свойств, выгодно отличающих его от металла. Прежде всего, изготовленные из него детали не ломаются, а упруго деформируются, поглощая энергию удара и надежно защищая всю конструкцию. Он в пять-шесть раз легче стали, устойчив к коррозии и химическим средам, имеет низкий коэффициент трения и способен снижать уровень шума и вибрации. Все это вдвое увеличивает ресурс таких деталей по сравнению с металлическими. Кроме того, изделия из полимера не требуют доработки и сразу готовы к использованию.