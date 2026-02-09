Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Срок и штраф: экс-глава Речицкого района осужден на 7 лет за падеж скота

МИНСК, 9 фев — Sputnik. Суд Железнодорожного района Гомеля приговорил бывшего председателя Речицкого райисполкома к 7 годам лишения свободы за использование служебных полномочий в корыстных целях, сообщили в службе информации прокуратуры Гомельской области.

Источник: Sputnik.by

Речь идет о сокрытии данных о падеже скота.

«На основании ч.3 ст. 426 Уголовного кодекса бывшему председателю Речицкого райисполкома назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет со штрафом 700 базовых величин», — сообщили в областной прокуратуре.

Решением суда бывший глава районной администрации лишен права заниматься организационно-распорядительной деятельностью на 5 лет. Государственное обвинение в суде поддерживала прокуратура Гомеля.

В ходе досудебного расследования и в суде было установлено, что председатель райисполкома нес персональную ответственность за эффективную работу убыточных сельхозпредприятий, а также за недопущение падежа крупного рогатого скота.

Было установлено, что он почти 10 лет — с осени 2012 года по октябрь 2022 года — давал незаконные указания руководителям и специалистам организаций АПК и предприятий района, а также своему заму на искажение данных государственной статистической отчетности в целях сокрытия падежа скота, отметили в прокуратуре.

Там также подчеркнули, что противоправные действия обвиняемого причинили вред правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам.

«Не менее 20 работников привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений против интересов службы, подрыве авторитета и престижа органов местного управления», — сказали прокуроры.

В суде было установлено, что корыстная заинтересованность занижать данные о падеже скота выразилась в стремлении извлечь материальную выгоду для себя, в том числе избежать лишения премий.