Срок и штраф: экс-глава Речицкого района осужден на 7 лет за падеж скота

Речь идет о сокрытии данных о падеже скота.
«На основании ч.3 ст. 426 Уголовного кодекса бывшему председателю Речицкого райисполкома назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет со штрафом 700 базовых величин», — сообщили в областной прокуратуре.
Решением суда бывший глава районной администрации лишен права заниматься организационно-распорядительной деятельностью на 5 лет. Государственное обвинение в суде поддерживала прокуратура Гомеля.
В ходе досудебного расследования и в суде было установлено, что председатель райисполкома нес персональную ответственность за эффективную работу убыточных сельхозпредприятий, а также за недопущение падежа крупного рогатого скота.
Было установлено, что он почти 10 лет — с осени 2012 года по октябрь 2022 года — давал незаконные указания руководителям и специалистам организаций АПК и предприятий района, а также своему заму на искажение данных государственной статистической отчетности в целях сокрытия падежа скота, отметили в прокуратуре.
Там также подчеркнули, что противоправные действия обвиняемого причинили вред правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам.
«Не менее 20 работников привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений против интересов службы, подрыве авторитета и престижа органов местного управления», — сказали прокуроры.
В суде было установлено, что корыстная заинтересованность занижать данные о падеже скота выразилась в стремлении извлечь материальную выгоду для себя, в том числе избежать лишения премий.