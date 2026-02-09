Срок и штраф: экс-глава Речицкого района осужден на 7 лет за падеж скота

Было установлено, что он почти 10 лет — с осени 2012 года по октябрь 2022 года — давал незаконные указания руководителям и специалистам организаций АПК и предприятий района, а также своему заму на искажение данных государственной статистической отчетности в целях сокрытия падежа скота, отметили в прокуратуре.