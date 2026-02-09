В Молдове снизят тариф на тепло: компания Termoelectrica направила запрос в НАРЭ

Как говорится в официальном сообщении компании, запрос касается корректировки тарифов на 2026 год. Заявка была подана в понедельник, 9 февраля.
Предприятие просит пересмотреть цены на производимую электроэнергию и тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям.
«Главным основанием для перерасчета стало снижение регулируемых цен на природный газ, утвержденное НАРЭ 3 февраля 2026 года. В компании пояснили, что удешевление голубого топлива напрямую влияет на себестоимость производства тепла и электричества», — говорится в пресс-релизе.
В расчетах учтены цены на газ на период январь-март 2026 года, а также прогнозируемые показатели на период с 1 апреля по 31 декабря 2026 года.
Понижение тарифа на тепло прокомментировал представитель партии «Гражданский конгресс» Михаил Полянский. Он отметил, что ранее немного подешевел газ, но молдавские власти умышленно затянули со снижением тарифов.
«Из-за умышленного бездействия НАРЭ газ дешевеет только сейчас, а не в начале декабря, когда нужно и можно было утвердить базовые расходы Energocom и снизить тарифы для потребителей. Да и всякие министры, кстати, еще в ноябре обещали снижение тарифов. Но реальность оказалась другой: два самых холодных месяца граждане переплачивали и за газ, и за тепло. Зима почти закончилась, и тарифы волшебным образом начинают снижаться. Чудо? Нет — жульничество и воровство», — написал Полянский в соцсетях.
В настоящее время одна гигакалория тепла в Молдове стоит 1824 лея.