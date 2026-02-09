В Молдове снизят тариф на тепло: компания Termoelectrica направила запрос в НАРЭ

«Из-за умышленного бездействия НАРЭ газ дешевеет только сейчас, а не в начале декабря, когда нужно и можно было утвердить базовые расходы Energocom и снизить тарифы для потребителей. Да и всякие министры, кстати, еще в ноябре обещали снижение тарифов. Но реальность оказалась другой: два самых холодных месяца граждане переплачивали и за газ, и за тепло. Зима почти закончилась, и тарифы волшебным образом начинают снижаться. Чудо? Нет — жульничество и воровство», — написал Полянский в соцсетях.