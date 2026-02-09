Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каждый калининградец держит на вкладе больше 477 тысяч рублей — аналитики

Калининградская область заняла 13 место в рейтинге регионов России по вкладам населения со средним результатом 477,8 тыс рублей по состоянию на 1 января 2026 года.

Прирост вкладов за 2025 год составил 19,6%, свидетельствуют результаты свежего исследования РИА Новости.

Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг 1843,5 и 1042,5 тыс рублей соответственно), замыкает тройку Ненецкий автономный округ с результатом в 736 тысяч рублей в среднем на каждого жителя региона.

В первую десятку рейтинга также входят Магаданская область, Мурманская область, Камчатский край, Сахалинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Наименьший объем вкладов в банках на душу населения — в Республике Ингушетия (26,4 тысячи рублей на человека) и Чечне (31,5 тысяча рублей вкладов на человека).

В пересчете на одного жителя в России объем вкладов населения в банках в среднем составляет 497 тысяч рублей. Отмечается при этом, что вклады на счетах в банках есть не у каждого гражданина, размеры вкладов существенно отличаются между собой.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше