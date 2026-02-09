Каждый калининградец держит на вкладе больше 477 тысяч рублей — аналитики

Прирост вкладов за 2025 год составил 19,6%, свидетельствуют результаты свежего исследования РИА Новости.
Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг 1843,5 и 1042,5 тыс рублей соответственно), замыкает тройку Ненецкий автономный округ с результатом в 736 тысяч рублей в среднем на каждого жителя региона.
В первую десятку рейтинга также входят Магаданская область, Мурманская область, Камчатский край, Сахалинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
Наименьший объем вкладов в банках на душу населения — в Республике Ингушетия (26,4 тысячи рублей на человека) и Чечне (31,5 тысяча рублей вкладов на человека).
В пересчете на одного жителя в России объем вкладов населения в банках в среднем составляет 497 тысяч рублей. Отмечается при этом, что вклады на счетах в банках есть не у каждого гражданина, размеры вкладов существенно отличаются между собой.