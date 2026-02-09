Средняя зарплата в Авиастроительном районе Казани выросла до 122 тысяч рублей

По итогам 2025 года среднемесячная заработная плата в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани выросла на 27% до 122,4 и 99,5 тысячи рублей соответственно. Статистку озвучил глава районов Ренат Шамсутдинов на аппаратном совещании в мэрии.
Индекс промпроизводства по итогам года в двух районах составил 156% против 136% в 2024 году. Оборот районных предприятий вырос с 140 млрд до 176 млрд рублей. Налоговые поступления составили 18,9 млрд рублей, увеличившись на 2,3 млрд рублей.
Продемонстрировала рост деловая активность малого бизнеса. Количество самозанятых увеличилось на 27%, число индивидуальных предпринимателей — на 16%.