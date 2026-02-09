Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Размер «Семейного капитала» вырос в Беларуси в полтора раза за пять лет

МИНСК, 9 фев — Sputnik. Более 151 тысячи вкладов открыто за весь период реализации программы «Семейный капитал», а размер безвозмездной помощи вырос за пять лет более чем в полтора раза, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Источник: Sputnik.by

Эта безвозмездная помощь государства предоставляется многодетным семьям в случае рождения третьего или последующего ребенка. Деньги зачисляются на специальный счет.

С момента начала реализации программы в 2015 году, капитал планомерно растет, уточнили в министерстве. За последние пять лет его размер увеличился на 58%, только за последний год безвозмездная помощь государства многодетным приросла почти на 7%.

В настоящее время «Семейный капитал» равняется 35,5 тысячи белорусских рублей (в 2020 году — 22,5 тысячи).

В Минтруда уточнили, что средства можно использовать для улучшения жилищных условий. 80% многодетных семей тратят госпомощь именно на эти цели. Также деньги могут быть израсходованы на образование детей или родителей; медицинские услуги и реабилитацию.

Воспользоваться средствами можно досрочно, оформив соответствующее заявление. По информации министерства, этим правом воспользовались почти 99 тысяч семей.

В Минтруда напомнили, что в 2024 году «Семейный капитал» был усовершенствован. В частности, право на финансовые средства увязали с социальной ответственностью и занятостью родителей. Были также расширены возможности использования средств. Закреплены права детей на жилье, приобретенное с использованием капитала.