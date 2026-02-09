Генерал объяснил, почему Су-57 превосходит истребители США F-35

«По радиолокационной малозаметности мы, наверное, на равных. Мы перекрываем эту возможность системами радиоэлектронной борьбы и противодействия, которые размещаем на наших самолетах пятого поколения и 4++ тоже», — объяснил Попов. Он добавил, что уровень РЭБ у Су-57 на 50% выше, чем у американского самолета, поэтому разработчики Пентагона пытаются компенсировать этот отрыв.