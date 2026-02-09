Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал объяснил, почему Су-57 превосходит истребители США F-35

У американских истребителей средства радиоэлектронной борьбы вполовину хуже, чем у российских Су-57. На этот параметр обратил внимание в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По мнению генерала, Су-57 в настоящее время — нужные самолеты, так как обгоняют по маневренности американские истребители. Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что в США признают преимущества российских самолетов.

«По радиолокационной малозаметности мы, наверное, на равных. Мы перекрываем эту возможность системами радиоэлектронной борьбы и противодействия, которые размещаем на наших самолетах пятого поколения и 4++ тоже», — объяснил Попов. Он добавил, что уровень РЭБ у Су-57 на 50% выше, чем у американского самолета, поэтому разработчики Пентагона пытаются компенсировать этот отрыв.

Генерал уточнил, что в НАТО только США выпускают самолеты пятого поколения — F-35. Военный эксперт отметил, что пока военные предприятия Штатов поставили около полутора тысяч боевых машин, которые закупают разные страны. Генерал также добавил, что американский легкий истребитель — самый дорогостоящий в мире.

Он добавил, что российский Су-57 принадлежит к классу тяжелых истребителей и по всем характеристикам соответствует самолетам пятого поколения. «Это, наверное, один из лучших самолетов в мире», — заверил Попов.

Ранее стало известно, что Военно-космические силы России поставили на вооружение партию истребителей пятого поколения Су-57. Новые машины от «Ростеха» имеют расширенные боевые возможности и обладают отличными маневренными качествами.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше