Генерал объяснил, почему Су-57 превосходит истребители США F-35

«По радиолокационной малозаметности мы, наверное, на равных. Мы перекрываем эту возможность системами радиоэлектронной борьбы и противодействия, которые размещаем на наших самолетах пятого поколения и 4++ тоже», — объяснил Попов. Он добавил, что уровень РЭБ у Су-57 на 50% выше, чем у американского самолета, поэтому разработчики Пентагона пытаются компенсировать этот отрыв.
Генерал уточнил, что в НАТО только США выпускают самолеты пятого поколения — F-35. Военный эксперт отметил, что пока военные предприятия Штатов поставили около полутора тысяч боевых машин, которые закупают разные страны. Генерал также добавил, что американский легкий истребитель — самый дорогостоящий в мире.
Он добавил, что российский Су-57 принадлежит к классу тяжелых истребителей и по всем характеристикам соответствует самолетам пятого поколения. «Это, наверное, один из лучших самолетов в мире», — заверил Попов.