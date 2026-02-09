Назад в 2019-й: что происходит на ипотечном рынке Татарстана?

В течение года в регионе было выдано 33,8 тысячи ипотечных займов, что значительно уступает показателям предыдущего периода. Для сравнения, годом ранее жители республики оформили 47,7 тысячи ипотек, а пиковым за последние семь лет стал 2023 год с объемом в 74,6 тысячи кредитов.
Как отметила руководитель ипотечного отдела агентства недвижимости «Флэт» Екатерина Булатова, «статистика действительно выглядит сурово», пишет ИА «Татар-информ». Объем выдачи ипотек в республике по итогам прошлого года уменьшился, число сделок сократилось. Цифры сопоставимы с показателями «допандемийного» 2019 года, «но с поправкой на то, что цены на квадратный метр за это время выросли в 2−2,5 раза».
Декабрь 2025 года, однако, выбился из общей тенденции спада. За последний месяц года в Татарстане было выдано 6,2 тысячи ипотечных кредитов, что более чем в два раза превысило показатель декабря 2024 года. Наивысший результат за последние семь лет был зафиксирован в декабре 2020 года, когда жители региона привлекли 8,3 тысячи таких займов.
Весь 2025 год прошел на фоне чрезвычайно высокой ключевой ставки, что сделало рыночную ипотеку с процентом 20% и выше практически недоступной. Этот вид кредитования использовался лишь в исключительных случаях, например, для получения небольших сумм на короткий срок или в случае срочного переезда, отметила Булатова.
Татарстан, являясь одним из лидеров по строительству жилья, столкнулся с переизбытком предложения. Застройщики были вынуждены адаптироваться, переключившись с наращивания объемов на применение гибких финансовых инструментов, таких как рассрочки, траншевые ипотеки и субсидирование процентных ставок за собственный счет.
Общий объем ипотечного кредитования, то есть суммарная стоимость выданных займов, также уменьшился по результатам 2025 года. Согласно данным Центробанка, в Татарстане за год было оформлено ипотечных кредитов на общую сумму 157,1 млрд рублей, что на 13% меньше, чем в предыдущем году.
После прекращения массовой государственной поддержки в июле 2024 года, 2025 год стал проверкой на устойчивость для адресных программ. В Татарстане программа «Семейная ипотека» оставалась основным стимулом, на долю которого пришлось более половины всех выданных кредитов. Рынок не обвалился, но сократился до нормального, хотя и непростого уровня. Теперь основными мотивами для покупки стали насущные потребности, а не инвестиционный ажиотаж, подчеркнула Булатова.
В декабре рынок также продемонстрировал заметное оживление. В последний месяц 2025 года объем выданной ипотеки достиг почти 30 млрд рублей, что стало одним из самых высоких показателей за последние годы для данного месяца. В декабре 2024 года объем выдач едва превысил 10 млрд рублей. Господдержка остается ключевым фактором, обеспечив около 80% всех ипотечных сделок в декабре. Такой высокий спрос объясняется предстоящим введением правила «одна льготная ипотека на семью» с февраля 2026 года. Это было анонсировано Минфином России в конце октября 2025 года. Кроме того, было заявлено информацией о возможном дальнейшем ужесточении условий программы. Как говорится в отчете ЦБ РФ, объемы выдачи рыночной ипотеки в декабре также возросли, но остаются скромными из-за текущих высоких процентных ставок.
В 2025 году жители Татарстана стали брать ипотеку на более крупные суммы: средний размер кредита составил 4,6 миллиона рублей, что значительно превышает показатель 2024 года в 3,7 миллиона. Если сравнить с 2019 годом, когда средний заем составлял всего 1,9 миллиона, то рост почти в два с половиной раза объясняется повышением стоимости недвижимости.
Вслед за увеличением суммы кредитов, выросли и сроки их погашения. К декабрю 2025 года средний срок ипотеки в Татарстане достиг 26,7 года, в то время как в 2019 году, до введения льготных программ, этот показатель составлял 17 лет.
Общий объем ипотечного портфеля республики к началу 2026 года достиг рекордных 722 миллиардов рублей, показав рост на 10% за год.
ИЖС в минусе на 61 процент.
В 2025 году было выдано 7,2 тысячи ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), что на 61% меньше, чем годом ранее. Это снижение обусловлено почти пятикратным сокращением кредитов на строительство домов (до 2,9 тысячи). Вместе с тем, спрос на покупку уже построенных домов вырос: было оформлено 4,3 тысячи кредитов, что сравнимо с показателями 2024 года.
В декабре 2025 года на ИЖС было выдано 1,1 тысячи ипотек, против 773 в декабре 2024 года. При этом доля ИЖС в общем объеме ипотечного кредитования уменьшилась до 19,4%. Общий объем выданных кредитов на ИЖС за год составил 32,8 миллиарда рублей, что почти на 41% меньше, чем в 2024 году. Кредиты на строительство домов сократились до 11 миллиардов рублей, а на покупку готовых домов объемы остались почти на прежнем уровне — 21,8 миллиарда, пишет ИА «Татар-информ».
Средний срок ипотеки на ИЖС увеличился до 27,4 года. Средняя сумма кредита на строительство дома возросла до 3,8 миллиона рублей, а на покупку готового дома — до 5 миллионов рублей.
Ранее министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин отметил, что в 2025 году в республике был обновлен рекорд по вводу жилья — 3,5 миллиона квадратных метров. За последние пять лет объем ввода ИЖС вырос на 65%.
Ключевым фактором, повлиявшим на ипотечный рынок в 2025 году, стала высокая ключевая ставка. Несмотря на ее снижение с 21% в январе до 16% к декабрю, медианные ставки по ипотеке оставались высокими: 21,2% годовых на квартиры и 20,8% на дома. В 2024 году ставки достигали 29% и 30% соответственно, а в 2019 году средняя ставка составляла 9%.
Цены на жилье в Татарстане продолжали расти. В начале 2026 года квадратный метр на первичном рынке Казани стоил 290 тысяч рублей (рост на 13,4% за год), вторичный рынок подорожал на 7,2% до 192 тысяч рублей. Стоимость ИЖС выросла почти на 5%, до 86,6 тысяч рублей по республике и 104 тысяч в Казани. За последние семь лет стоимость домов и земли для ИЖС удвоилась.
Эксперты пока воздерживаются от прогнозов на 2026 год, надеясь на дальнейшее снижение ключевой ставки и, соответственно, ипотечных ставок.
«Пока нет признаков позитивных сдвигов: новые ипотечные программы не появляются и каких-то принципиально новых или интересных решений на рынке не ожидается», — цитирует информагентство руководителя АН «Счастливый дом», члена Гильдии риелторов РТ Анастасию Гизатову.