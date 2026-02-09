Назад в 2019-й: что происходит на ипотечном рынке Татарстана?

В декабре рынок также продемонстрировал заметное оживление. В последний месяц 2025 года объем выданной ипотеки достиг почти 30 млрд рублей, что стало одним из самых высоких показателей за последние годы для данного месяца. В декабре 2024 года объем выдач едва превысил 10 млрд рублей. Господдержка остается ключевым фактором, обеспечив около 80% всех ипотечных сделок в декабре. Такой высокий спрос объясняется предстоящим введением правила «одна льготная ипотека на семью» с февраля 2026 года. Это было анонсировано Минфином России в конце октября 2025 года. Кроме того, было заявлено информацией о возможном дальнейшем ужесточении условий программы. Как говорится в отчете ЦБ РФ, объемы выдачи рыночной ипотеки в декабре также возросли, но остаются скромными из-за текущих высоких процентных ставок.