Мэрия Воронежа хочет снести 113 самовольных построек

Также на совещании прозвучало, что в прошлом году управлением был организован снос 78 нестационарных торговых объектов (НТО), в том числе 14 — с придомовых территорий многоквартирных домов. Обеспечен демонтаж трех ярмарочных площадок (силами организаторов, без затрат бюджета города), разрешительная документация на размещение которых была отменена. Понуждение субъектов торговли также привело к добровольному демонтажу 49 НТО, что позволило обеспечить экономию бюджетных средств 3,5 млн руб. Фактические затраты на принудительный снос 29 НТО составили 988 тыс. руб. По состоянию на 9 февраля в реестре незаконных НТО учтены пять объектов, выявленные в январе.