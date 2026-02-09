Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом выставлено на торги месторождение с 3,7 млн тонн нефти

В Николаевском районе Волгоградской области коммерсанты пытаются пустить с молотка нефтегазовые запасы.

Источник: v102.ru

На площадке «Авито» выставлено месторождение компании «ПрикаспийНефтеГаз». Компания проходит процедуру банкротства и спешно избавляется от имущества.

Скважина находится на территории Очкуровского сельского поселения. Только разведанные её запасы эксперты оценивают в 3,7 млн тон нефти, что эквивалентно 27 млн баррелей или же, в зависимости от качества нефти, до 140 млрд рублей.

Вместе с месторождением компания распродаёт и другое имущество, а также лицензию на добычу. Реализация осуществляется единым лотом. Отмечается, что нефтедобывающая инфраструктура потребует от нового владельца дополнительных вложений.

Отметим, за скважину продавец хочет скромные 250,3 млн рублей. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 10% от стоимости лота.