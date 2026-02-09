Ричмонд
Из-за морозов в Калининградской области сумма платежа в квитанциях за январь вырастет — власти

Платить придется больше, потому что в систему подавали более горячую воду, чем обычно.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области сумма «коммуналки» за январь 2026 года буде выше, чем за январь 2025 года. Причина — подогрев воды в холода. Об этом первый заместитель Губернатора Калининградской области Валерий Шерин сказал 9 февраля на оперативном совещании в региональном правительстве.

«Платежки за январь текущего года будут существенно выше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал чиновник.

В правительстве разбирали жалобы местных жителей за большие суммы в квитанциях.

— Ввиду существенно более низких температур мы подавали более высокой температуры теплоноситель в систему, в сравнении с обычным, нормальным, стандартным функционированием теплоснабжающий организаций. Второе — это общедомовое потребление теплового ресурса в связи с этим тоже кратно увеличивается. Большинство современных радиаторов — с внутренней регулировкой, которая позволяет увеличить или уменьшить теплоотдачу. Так и общедомовая система потребляет тепла соответственно больше. В итоге, разумеется, люди получили увеличенный платеж за услугу теплоснабжения в квитанции, — прокомментировал заместитель главы региона.