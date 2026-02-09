Из-за морозов в Калининградской области сумма платежа в квитанциях за январь вырастет — власти

— Ввиду существенно более низких температур мы подавали более высокой температуры теплоноситель в систему, в сравнении с обычным, нормальным, стандартным функционированием теплоснабжающий организаций. Второе — это общедомовое потребление теплового ресурса в связи с этим тоже кратно увеличивается. Большинство современных радиаторов — с внутренней регулировкой, которая позволяет увеличить или уменьшить теплоотдачу. Так и общедомовая система потребляет тепла соответственно больше. В итоге, разумеется, люди получили увеличенный платеж за услугу теплоснабжения в квитанции, — прокомментировал заместитель главы региона.