Таганрогский авиазавод показал убыток в 5 млрд рублей

Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности, опубликованной на портале раскрытия корпоративной информации «Интерфакса».
Доходы компании снизились в 3,8 раза до 3,8 млрд руб. При этом себестоимость сократилась в 2,5 раза и составила 3,56 млрд рублей. Валовая прибыль упала в 23,6 раза до 240 млн руб. Убыток от реализации достиг 1,24 млрд руб. против прибыли 3 млрд руб. годом ранее.
Долги предприятия перед кредиторами выросли с 24 млрд руб. до 27 млрд руб. Дебиторская задолженность сократилась с 21 млрд руб. до 10 млрд руб.
ТАНТК им. Бериева основан в 1934 году. Компания занимается разработкой, производством и обслуживанием авиационной техники, включая гидросамолеты и амфибии. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что ПАО ТАНТК им. Бериева сменило статус на непубличный.