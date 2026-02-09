Таганрогский авиазавод показал убыток в 5 млрд рублей

Доходы компании снизились в 3,8 раза до 3,8 млрд руб. При этом себестоимость сократилась в 2,5 раза и составила 3,56 млрд рублей. Валовая прибыль упала в 23,6 раза до 240 млн руб. Убыток от реализации достиг 1,24 млрд руб. против прибыли 3 млрд руб. годом ранее.