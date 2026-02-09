WSJ: администрация Трампа объявила о новой стратегии экспорта вооружений

Этим указом Трамп предписывает федеральному правительству использовать продажу оружия в США в качестве центрального инструмента внешней политики, одновременно расширяя внутреннее оборонное производство и укрепляя промышленную базу США, пишет американская газета The Wall Street Journal.
В приказе утверждается, что военная техника американского производства является «лучшей в мире». Там также говорится, что поставки оружия должны использоваться более целенаправленно для продвижения интересов национальной безопасности США, увеличения внутреннего производства и повышения военной готовности внутри страны и среди союзников.
Хотя это не первая американская директива в области экспорта вооружений, в которой отмечается важность зарубежных продаж для укрепления промышленной базы США, это первая, в которой это поставлено в приоритет.
Стратегия предусматривает уделение приоритетного внимания поставкам оружия партнерам, которые инвестируют в собственную оборону, занимают стратегически важные регионы или способствуют экономической безопасности США. Она также направлена на то, чтобы избежать увеличения отставания, которое может повлиять на военную готовность США или союзников.
Согласно приказу, в течение 120 дней министр обороны Пит Хегсет в координации с госсекретарями и министром торговли должен представить каталог приоритетных систем вооружений, к приобретению которых США будут поощрять союзников и партнеров.
В частности, военное ведомство заключило семилетние соглашения с компаниями Lockheed Martin и Raytheon для наращивания выпуска некоторых видов оружия, включая ракеты-перехватчики Patriot и ракеты Tomahawk, отмечает WSJ.
Для эффективного управления процессом продаж американской военной техники и отслеживания сделок будет сформирована специализированная рабочая группа. Вашингтон также стремится ускорить процедуры и сделать их более открытыми. Теперь министры обязаны ежеквартально отчитываться о результатах выполнения контрактов на поставку вооружений.