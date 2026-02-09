Ричмонд
Стал известен объем расходов бюджета РФ на нацпроекты на начало февраля

Расходы бюджета РФ на нацпроекты составили 382,7 млрд рублей на 1 февраля.

Источник: Комсомольская правда

На 1 февраля этого года расходы федерального бюджета России на национальные проекты, предварительно, составили 382,7 млрд рублей. Об этом сообщил Минфин РФ.

По данным ведомства, это 5,7% от запланированного объема расходов.

При этом наиболее высокий уровень исполнения отмечен у нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» — (16,9%) и «Семья» (8,5%). А самый низкий показатель исполнения отмечен у нацпроектов «Эффективная и конкурентная экономика» (0,3%) и «Беспилотные авиационные системы» (0,2%).

Как писал сайт KP.RU, проект указа, ограничивающего вывоз золота в слитках физлицами до 100 граммов, согласован со всеми ведомствами и передан в правительство. Минфин, Росфинмониторинг и ЦБ разработали меры по регулированию оборота золота.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, бюджету страны нужны мышцы, чтобы он мог сделать незаметными для россиян последствия санкций Запада.

