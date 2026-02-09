Купить недвижимость можно будет только по «безналу»: в чем плюсы и минусы

Россияне со второй половины 2026 года, скорее всего, лишатся возможности покупать жилье за наличные. Уже подготовлен законопроект, который переведет все сделки с недвижимостью в безналичную форму. Председатель правления одного из российских банков Алексей Кузьмин рассказал, какие плюсы и минусы принесет такой переход. Об этом пишет mk.ru.
«На практике наличные расчеты при крупных сделках давно стали источником повышенных рисков — от банальных мошеннических схем до откровенного криминала. Безналичный формат не меняет саму природу права собственности, но он меняет среду, в которой совершается сделка», — отметил эксперт.
Среди преимуществ — четкий финансовый след и снижение конфликтов, когда деньги уже переданы, а регистрация еще не завершена. Минусы связаны с психологическим фактором. Многие привыкли к наличным и опасаются сложных банковских процедур, а часть участников рынка придется адаптироваться к новым стандартам.
