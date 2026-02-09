Купить недвижимость можно будет только по «безналу»: в чем плюсы и минусы

Россияне со второй половины 2026 года, скорее всего, лишатся возможности покупать жилье за наличные. Уже подготовлен законопроект, который переведет все сделки с недвижимостью в безналичную форму. Председатель правления одного из российских банков Алексей Кузьмин рассказал, какие плюсы и минусы принесет такой переход. Об этом пишет mk.ru.