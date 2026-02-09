Стали известны новые даты проведения Форума будущих технологий

Форум будущих технологий, основной темой которого станет «Биоэкономика для человека», пройдет в Москве с 25 по 26 февраля, сообщил ответсек Оргкомитета по подготовке и проведению форума, советник президента РФ Антон Кобяков.
«Форум будущих технологий состоится 25−26 февраля», — сказал он.
Кобяков сообщил, что мероприятие объединит ученых из России и других государств, в нем примут участие ведущие научные организации, крупнейшие производители, технологические лидеры в области биоэкономики, а также ключевые ведомства, курирующие реализацию нацпроекта по направлению «Биоэкономика».
Отмечается, что местом проведения форума станет Центр международной торговли в Москве, организатором выступит Фонд Росконгресс.
Ранее четвертый Форум будущих технологий планировалось провести 26−27 февраля. Сообщалось, что по поручению президента РФ Владимира Путина форум будет посвящен формированию биоэкономики в РФ и применению биотехнологий в отраслях экономики.
Всего в деловой программе обозначено более 25 дискуссий по четырем направлениям: «Технологии: биоэволюция», «Человек: новая среда обитания», «Отрасли: устойчивое развитие» и «Экосистема: стратегия общества». Центральным событием станет пленарное заседание.