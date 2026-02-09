Работающих у физлиц мигрантов обяжут выплачивать авансовый платеж по НДФЛ

В России радикально меняются правила налогообложения для трудовых мигрантов, работающих в частном секторе. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс, которые вводят обязательный фиксированный авансовый платеж по НДФЛ для иностранных граждан, нанятых физическими лицами для личных и домашних нужд. Новая мера призвана вывести из тени сектор услуг, который традиционно считался наиболее сложным для государственного контроля, и существенно повысить собираемость налогов.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что законопроект устанавливает четкую финансовую градацию в зависимости от места работы иностранца.
«Для тех, кто занят в организациях или у ИП, базовая ставка составит 1 200 рублей в месяц. В то же время для иностранных работников, нанятых частными лицами для личных нужд, платеж составит 1 700 рублей. Разница обусловлена необходимостью более эффективного администрирования налогов в секторе, который сложнее поддается контролю», — сообщил Груздев в интервью ТАСС.
Одной из самых резонансных норм станет привязка суммы налога к количеству иждивенцев. Теперь наличие семьи станет для иностранного работника дополнительной финансовой нагрузкой.
«Важным нововведением является увеличение размера авансового платежа по НДФЛ на 50% за каждого несовершеннолетнего ребенка, находящегося на иждивении иностранного гражданина», — подчеркнул руководитель профильной ассоциации на страницах информационного ресурса.
Эти изменения дополняют масштабную реформу миграционного законодательства, инициированную в 2026 году. В рамках новых правил временно проживающие в стране иностранцы будут обязаны документально подтверждать МВД свои легальные доходы через налоговые декларации или справки от работодателей. Кроме того, вводится жесткое ограничение на продление патентов: если доход мигранта окажется ниже регионального прожиточного минимума, в праве на работу будет отказано.