Работающих у физлиц мигрантов обяжут выплачивать авансовый платеж по НДФЛ

Эти изменения дополняют масштабную реформу миграционного законодательства, инициированную в 2026 году. В рамках новых правил временно проживающие в стране иностранцы будут обязаны документально подтверждать МВД свои легальные доходы через налоговые декларации или справки от работодателей. Кроме того, вводится жесткое ограничение на продление патентов: если доход мигранта окажется ниже регионального прожиточного минимума, в праве на работу будет отказано.