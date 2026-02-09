Стало известно, сколько заработала Россия на резервах за последние четыре года

Как писал сайт KP.RU, 6 февраля стало известно, что объем золотых резервов России по итогам января этого года достиг более 400 млрд долларов. Отмечалось, что доля золота в российских активах в результате выросла до 48,3% с 43,3% месяцем ранее. Это наибольший уровень с января 1995 года.