Стало известно, сколько заработала Россия на резервах за последние четыре года

Резервы России с февраля 2022 года увеличились на 203 млрд долларов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на анализ данных Центрального Банка РФ.
По данным агентства, золотой запас страны за прошедшие четыре года вырос со 132,3 млрд долларов на 1 февраля 2022 года до 402,7 млрд на 1 февраля этого года.
Издание отметило, что такой бурный рост оказался достаточным, чтобы перекрыть сокращение валютных резервов. Они за указанный период снизились с 498 млрд долларов до 430,9 миллиарда.
Как писал сайт KP.RU, 6 февраля стало известно, что объем золотых резервов России по итогам января этого года достиг более 400 млрд долларов. Отмечалось, что доля золота в российских активах в результате выросла до 48,3% с 43,3% месяцем ранее. Это наибольший уровень с января 1995 года.