Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк ощутимо увеличил курс евро и курс доллара на 10 февраля

Нацбанк Беларуси поднял курс евро и курс доллара и понизил курс российского рубля на 10 февраля, вторник.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке скорректировали валютные курсы на 10 февраля, вторник. В итоге курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля уменьшился.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На вторник, 10 февраля, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8741 белорусского рубля, 1 евро — 3,4092 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7254 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, которые действовали в понедельник, 9 февраля, курс евро и курс доллара повысились, а курс российского рубля стал легче в валютной корзине во вторник, 10 февраля. Заметнее при этом в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0058 белрубля, курс евро увеличился на 0,0270 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0065 белрубля.

Ранее крупный банк сказал, в какой валюте хранят деньги белорусы.

А еще Белгоспищепром отреагировал на сырые какао-бобы в магазине за 52 рубля.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше