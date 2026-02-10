Нацбанк ощутимо увеличил курс евро и курс доллара на 10 февраля

В Национальном банке скорректировали валютные курсы на 10 февраля, вторник. В итоге курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля уменьшился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На вторник, 10 февраля, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8741 белорусского рубля, 1 евро — 3,4092 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7254 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в понедельник, 9 февраля, курс евро и курс доллара повысились, а курс российского рубля стал легче в валютной корзине во вторник, 10 февраля. Заметнее при этом в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0058 белрубля, курс евро увеличился на 0,0270 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0065 белрубля.
