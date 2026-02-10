Нацбанк ощутимо увеличил курс евро и курс доллара на 10 февраля

В сравнении с курсами валют, которые действовали в понедельник, 9 февраля, курс евро и курс доллара повысились, а курс российского рубля стал легче в валютной корзине во вторник, 10 февраля. Заметнее при этом в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.