Дарькин и его дочь претендуют на места в совете директоров рыбного порта

В действующий состав совета директоров «Владморрыбпорта», избранный на годовом собрании по итогам 2024 года, входят девять человек. В том числе советник генерального директора компании «Геотэкс» Валерий Мартынов (занимает пост председателя совета), бывший вице-губернатор Приморья Владимир Балан, ныне совладелец ряда компаний-застройщиков и вице-президент «ТИГРа», ещё один бывший вице-губернатор Приморья Сергей Передрий (член совета директоров ПАО «ТИГР»), генеральный директор ООО «Геотэкс» и АО «Дальинвестгрупп» (этой компании в том числе принадлежит основной актив Дарькина ПАО «Находкинская БАМР») Савелий Пономаренко, дочь Сергей Дарькина, успешная бизнесвумен Анна Хмарук, директор ООО «Автомобильный терминал “Первомайский”» и ряда других компаний Николай Костюков, индивидуальный предприниматель, директор ООО «МС девелопмент» Максим Кравченко, генеральный директор и совладелец ООО «СДК Менеджмент» Вячеслав Смирнов, а также теперь уже бывший генеральный директор Владморрыбпорта и по-прежнему основной акционер компании Александр Евдокимов.