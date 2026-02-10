Дарькин и его дочь претендуют на места в совете директоров рыбного порта

Бывший губернатор Приморья, генеральный директор и владелец ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» («ТИГР») Сергей Дарькин и его дочь Анна Хмарук вошли в список кандидатов в новый совет директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», который будет сформирован на предстоящем годовом собрании компании, сообщает ИА PrimaMedia.
В действующий состав совета директоров «Владморрыбпорта», избранный на годовом собрании по итогам 2024 года, входят девять человек. В том числе советник генерального директора компании «Геотэкс» Валерий Мартынов (занимает пост председателя совета), бывший вице-губернатор Приморья Владимир Балан, ныне совладелец ряда компаний-застройщиков и вице-президент «ТИГРа», ещё один бывший вице-губернатор Приморья Сергей Передрий (член совета директоров ПАО «ТИГР»), генеральный директор ООО «Геотэкс» и АО «Дальинвестгрупп» (этой компании в том числе принадлежит основной актив Дарькина ПАО «Находкинская БАМР») Савелий Пономаренко, дочь Сергей Дарькина, успешная бизнесвумен Анна Хмарук, директор ООО «Автомобильный терминал “Первомайский”» и ряда других компаний Николай Костюков, индивидуальный предприниматель, директор ООО «МС девелопмент» Максим Кравченко, генеральный директор и совладелец ООО «СДК Менеджмент» Вячеслав Смирнов, а также теперь уже бывший генеральный директор Владморрыбпорта и по-прежнему основной акционер компании Александр Евдокимов.
Все они представлены в списке кандидатов в новый совет директоров. В числе других претендентов — Сергей Дарькин собственной персоной, Виталий Шершень, Евгений Балуев и Ирина Щербинина.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, совет директоров «Владморрыбпорта» досрочно прекратил полномочия прежнего генерального директора компании Александра Евдокимова и назначил с 30 января 20256 года новым руководителем Хачатура Мартиросяна, в карьере которого есть должность начальника экономической безопасности порта.
При этом новый генеральный директор пока остаётся за пределами совета директоров, но может войти в него в дальнейшем, так как топ-менеджер такого уровня должен принимать участие в работе над выработкой стратегии развития акционерного общества, а этим в том числе занимается совет директоров.
Владивостокский морской рыбный порт в 2025 году перевалил более 5 млн тонн грузов, что на 4% меньше, чем в 2024 году.