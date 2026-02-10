Накопительный счёт или вклад: где лучше хранить деньги

При выборе между этими двумя вариантами важно учитывать свои планы и особенности финансовой ситуации, сообщает ИА DEITA.RU.
В ББР Банке в комментарии для портала «Банки.ру» объяснили, как правильно определить наиболее подходящий вариант для конкретного случая. Если у человека нет намерений совершать крупные покупки в ближайшем будущем и он уверен, что деньги ему не понадобятся в ближайшее время, специалист рекомендует распределить денежные средства по нескольким вкладами с разными сроками хранения.
Такой подход помогает снизить риск и повысить доходность. Например, часть денег можно положить на вклад с коротким сроком, который позволяет оперативно вывести средства, а другую часть — на более долгосрочный вклад, чтобы воспользоваться более выгодными ставками. Это убережет от ситуации, когда в условиях высокой процентной ставки вложение быстро теряет свою актуальность после завершения срока.
Для тех, кто не исключает возможность необходимости быстрого доступа к своим сбережениям в любой момент, оптимальным будет сочетание накопительного счета и срочного вклада. Такой портфель позволяет одновременно получать доход по привлекательным ставкам и иметь свободу распоряжаться средствами при необходимости.
Банки нередко предлагают выгодные условия и ставки по обоим инструментам, что делает их достаточно ликвидными и удобными для сохранения финансовой гибкости. Несмотря на благоприятные условия сегодня, аналитики прогнозируют постепенное снижение ставок по этим инструментам.
Особенно по срочным вкладам, ставки по которым в будущем могут опуститься ниже уровня ключевой ставки на 0,5−1,5 процентных пункта. Такой тренд связан с общим направлением денежно-кредитной политики и состоянием экономической ситуации, поэтому важно учитывать возможные изменения условий при планировании долгосрочных сбережений.