Накопительный счёт или вклад: где лучше хранить деньги

В ББР Банке в комментарии для портала «Банки.ру» объяснили, как правильно определить наиболее подходящий вариант для конкретного случая. Если у человека нет намерений совершать крупные покупки в ближайшем будущем и он уверен, что деньги ему не понадобятся в ближайшее время, специалист рекомендует распределить денежные средства по нескольким вкладами с разными сроками хранения.