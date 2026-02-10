495 тысяч на человека: как сбережения приморцев соотносятся с общероссийскими

Объем вкладов, приходящихся на одного жителя Приморского края, по итогам 2025 года достиг 495,4 тысячи рублей. Это на 12,4% выше, чем годом ранее. Общая сумма средств на банковских счетах и депозитах приморцев (без учета эскроу) на начало 2026 года составила 772 млрд рублей. Для сравнения, на начало 2025 года этот показатель составлял 682,2 млрд рублей, таким образом, прирост за год достиг 13,2%.