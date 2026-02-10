495 тысяч на человека: как сбережения приморцев соотносятся с общероссийскими

Объем вкладов, приходящихся на одного жителя Приморского края, по итогам 2025 года достиг 495,4 тысячи рублей. Это на 12,4% выше, чем годом ранее. Общая сумма средств на банковских счетах и депозитах приморцев (без учета эскроу) на начало 2026 года составила 772 млрд рублей. Для сравнения, на начало 2025 года этот показатель составлял 682,2 млрд рублей, таким образом, прирост за год достиг 13,2%.
Впереди Приморского края оказались четыре дальневосточных региона (Чукотка, Сахалин, Камчатка и Магадан), четыре северных (ХМАО — Югра, ЯНАО, Мурманская область и Ненецкий автономный округ), а также Санкт-Петербург и Москва, которые занимают первые два места.
При этом максимальный прирост объема вкладов в 2025 году был зафиксирован в Севастополе (35,6%), Курской области (34,9%) и Забайкальском крае (34%). Минимальный рост показала Кемеровская область (1,3%). Приморский край с увеличением на 12,4% занял по динамике девятое место с конца.
Анализ также показал значительную разницу между регионами в соотношении накоплений и доходов. В Москве средний размер вклада в 11,5 раза превышает среднемесячный доход. На противоположном конце рейтинга находятся Чечня и Ингушетия, где средств на вкладах в среднем меньше, чем размер месячного заработка.
Ранее «ФедералПресс» писал, что годовая инфляция в Приморье по итогам декабря 2025 года замедлилась, достигнув уровня в 6,6%.