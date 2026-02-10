Дорогу на Большой Уссурийский в Хабаровском крае строят с опережением графика

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в интервью корреспонденту агентства ТАСС рассказал о развитии острова Большой Уссурийский и процессе строительства там погранперехода через госграницу. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в настоящее время подрядчик завершил создание насыпи под будущий пункт пропуска, объект готовят к передаче Росгранстрою.
По словам главы региона, продолжается строительство дороги к погранпереходу — благодаря поддержке краевого министерства транспорта, работы ведутся с опережением графика на 10 месяцев. Протяжённость полотна составляет 4,15 километра. Строительство профинансировано средствами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным.
Есть в реализации масштабного проекта и свои трудности. Так, на сегодняшний день отсутствует решение о распространении режимов территории опережающего развития (ТОР) и международной ТОР на остров Большой Уссурийский. Его ждёт все — как правительство Хабаровского края, так и инвесторы. Пока решение не будет принято, рано говорить о создании полноценной инфраструктуры, необходимой бизнесу.
— Как пример, энергоснабжение. Корпорация развития Дальнего Востока еще в прошлом августе подала заявку в «Россети» на технологическое присоединение к электрическим сетям потребителей мощностью 49,9 МВт. Всё упирается в отсутствие решения по территории опережающего развития, — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
В настоящее время региональные власти готовят межправительственное соглашение по площадке международной территории опережающего развития на острове Большой Уссурийский, на которой должен появиться инновационный технопарк. Кроме того, прорабатывается вопрос о создании парка Дружбы народов и другой туристической инфраструктуры.
Губернатор напомнил, что работы на объекте начались в 2025 году и сейчас масштабы активно наращиваются. Подгоняют процесс и китайские соседи, которые уже завершили строительство пассажирской части пограничного перехода. С октября они занимаются грузовой составляющей, которая должна быть введена в 2026 году.