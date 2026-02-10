Новосибирские власти требуют с ООО «СпецТрансСтрой» почти 1,7 млрд

Контракт на выполнение работ с ООО «СпецТрансСтрой» был подписан в январе 2022 года. Однако спустя два с половиной года, в августе 2024-го, мэрия приняла решение о его одностороннем расторжении. Причиной стали неудовлетворительные темпы строительства.