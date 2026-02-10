Новосибирские власти требуют с ООО «СпецТрансСтрой» почти 1,7 млрд

Департамент дорожно-благоустроительного комплекса требует взыскать с компании почти 1,7 миллиарда рублей. В одном из исков в качестве третьих лиц фигурируют муниципальное предприятие «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» и временный управляющий МП «Метро Мир» Антон Горьков.
Контракт на выполнение работ с ООО «СпецТрансСтрой» был подписан в январе 2022 года. Однако спустя два с половиной года, в августе 2024-го, мэрия приняла решение о его одностороннем расторжении. Причиной стали неудовлетворительные темпы строительства.
Завершать возведение станции метро «Спортивная» пришлось другой компании — тюменской «Акви Технолоджи». Открытие станции состоялось в прошлом сентябре.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что суд арестовал счета строителя станции метро «Спортивная» в Новосибирске.