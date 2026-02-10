Кто может взять на вас кредит без вашего ведома

Важный момент: вам не стоит опасаться становиться контактным лицом у родственников или знакомых в случае оформления ими займа, поскольку по закону такие лица не несут ответственность за выплаты. Их могут попросить связаться с вами, если кредитор не может установить связь с заемщиком, однако сама ответственность за погашение не переходит к ним.