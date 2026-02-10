Кто может взять на вас кредит без вашего ведома

Это значительно снижает риск того, что кто-то сможет оформить кредит на ваше имя без вашего ведома, сообщает ИА DEITA.RU.
Появилась практически последняя возможность для злоумышленников «повесить» долговую нагрузку на жертву — использование утерянных или похищенных документов, таких как паспорт. Об этом рассказал агентству «Прайм» директор БКИ «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин.
В случае потери паспорта существует опасность, что злоумышленники смогут воспользоваться этим документом для получения кредита или займа, например, переклеивая фотографию и обращаясь в кредитные организации.
Поэтому очень важно сразу после обнаружения пропажи обратиться в полицию — это поможет зафиксировать факт утери и повысит шансы доказать в будущем, что определённые займы были оформлены мошенниками, а не вами.
Также стоит сделать запрос в Центральный каталог кредитных историй для проверки, есть ли в базе сведения о попытках использования вашего паспорта для оформления кредитов. Это даст понять, было ли ваше имя задействовано в кредитных операциях без вашего согласия.
Чтобы избежать серьезных последствий, рекомендуется тщательно наблюдать за своим кредитным отчетом в течение не менее двух-трех месяцев после утери документа. Если обнаружится что-то подозрительное — например, оформление кредита, который вы не делали, — необходимо немедленно обратиться в банк для внесения исправлений.
Важный момент: вам не стоит опасаться становиться контактным лицом у родственников или знакомых в случае оформления ими займа, поскольку по закону такие лица не несут ответственность за выплаты. Их могут попросить связаться с вами, если кредитор не может установить связь с заемщиком, однако сама ответственность за погашение не переходит к ним.
Помимо угроз, связанных с документами, актуальной проблемой сегодня является социальная инженерия — злоумышленники используют обман и психологические уловки для получения доступа к финансам граждан.
Это может проявляться в виде звонков или сообщений, при которых злоумышленники под видом сотрудников банка или силовых структур пытаются убедить людей переводить деньги на их счета или оформлять новые кредиты.
Способ защиты прост — помнить, что официальные представители банков не используют мессенджеры для связи с клиентами и не звонят им без предварительной договоренности. В случае сомнений лучше самостоятельно связаться с банком по официальным каналам, не доверяя подозрительным звонкам или сообщениям.