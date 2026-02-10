Два новых автобуса марки «ПАЗ» вышли на маршрут № 29 во Владивостоке

Как отмечают на предприятии «ВПОПАТ № 1», автобусы модели «ПАЗ» отличаются надежностью и высокой проходимостью, что важно для маршрута на острове Русский. Кроме того, эти машины просты в обслуживании и ремонте.
В 2025 году автопарк муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1» пополнился 46 новыми автобусами среднего и большого классов. 30 машин производства белорусского завода МАЗ были доставлены во Владивосток в начале года и уже работают на улицах города, в том числе на новом маршруте № 88, который соединил микрорайон Эгершельд с центральной частью города.
В конце года были переданы еще 14 новых автобусов. Из них 7 автобусов сейчас проходят обкатку, 5 автобусов уже вышли на маршруты № 95 и № 15к.
В этом году благодаря поддержке правительства Приморского края для нужд муниципального предприятия во Владивосток будут доставлены еще четыре автобуса МАЗ.
Кроме того, планируется приобрести еще 40 единиц транспорта. Для расширения автопарка муниципального перевозчика администрацией Владивостока уже запрошены и получены предварительные коммерческие предложения от трех лизинговых компаний.