Два новых автобуса марки «ПАЗ» вышли на маршрут № 29 во Владивостоке

В 2025 году автопарк муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1» пополнился 46 новыми автобусами среднего и большого классов. 30 машин производства белорусского завода МАЗ были доставлены во Владивосток в начале года и уже работают на улицах города, в том числе на новом маршруте № 88, который соединил микрорайон Эгершельд с центральной частью города.