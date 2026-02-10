Экономист Балынин: ряд семей в РФ получат выплату ₽136 тыс. в 2026 году

«Отсюда получаем, что для семьи, состоящей из мамы, папы и двоих детей, проживающей в рассматриваемом регионе, для получения в 2026 году выплаты суммарный ежемесячный доход в 2025 году не должен превышать 108 тысяч рублей (1 296 000 рублей в год). Соответственно, если, допустим, родители в 2025 году зарабатывают одинаково по 54 тысячи рублей в месяц (648 000 рублей в год), то они смогут вернуть в 2026 году посредством данной выплаты по 45 360 рублей, суммарный максимальный размер выплаты к получению составит 90 720 рублей», — пояснил Балынин.