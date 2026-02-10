Экономист Балынин: ряд семей в РФ получат выплату ₽136 тыс. в 2026 году

В России в 2026 году появится новая мера поддержки для семей с детьми — ежегодная семейная выплата. О том, кто сможет на нее претендовать и каким окажется максимальный размер пособия, aif.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Ежегодная семейная выплата представляет собой возврат части уплаченного НДФЛ. Эта мера поддержки направлена на помощь наиболее нуждающимся семьям, в которых среднедушевой доход составляет до 1,5 прожиточного минимума на душу населения. Расчет выплаты учитывает региональную специфику: используется тот прожиточный минимум, который установлен в регионе проживания семьи с детьми.
«Назначение и выплату ежегодной семейной выплаты будет осуществлять территориальный орган Социального фонда России. Для получения выплаты нужно будет подать заявление через портал госуслуг, лично в Соцфонде или МФЦ. Срок — с 1 июня до 01 октября 2026 года», — пояснил Балынин.
Для того, чтобы выяснить, подходит ли семья под категорию нуждающихся, нужно посчитать среднедушевой доход всех членов семьи в месяц в году, предшествующем году назначения выплаты. Полученный результат нужно поделить на число членов семьи, он не должен превышать 1,5-кратный размер прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания семьи. Также будет оцениваться обеспеченность имуществом.
«При наличии права на получение выплаты её размер определяется как разница между уплаченным налогом и налогом, рассчитанным от той же налоговой базы по ставке 6% (по сути, получаем, что налогоплательщикам-получателям данной семейной выплаты будет возвращаться наибольшая часть уплаченного налога — 7% из 13%)», — пояснил Балынин.
Ежегодная семейная выплата предоставляется каждому из родителей.
Экономист привел пример. Если в регионе в 2025 году прожиточный минимум на душу населения составлял 18 тыс. рублей, то полтора прожиточных минимума будет равно 27 тыс. рублей.
«Отсюда получаем, что для семьи, состоящей из мамы, папы и двоих детей, проживающей в рассматриваемом регионе, для получения в 2026 году выплаты суммарный ежемесячный доход в 2025 году не должен превышать 108 тысяч рублей (1 296 000 рублей в год). Соответственно, если, допустим, родители в 2025 году зарабатывают одинаково по 54 тысячи рублей в месяц (648 000 рублей в год), то они смогут вернуть в 2026 году посредством данной выплаты по 45 360 рублей, суммарный максимальный размер выплаты к получению составит 90 720 рублей», — пояснил Балынин.
Для семьи, состоящей из мамы, папы и троих детей, в этом же регионе суммарный доход в месяц в 2025 году не должен превышать 135 тысяч рублей. Если оба родителя зарабатывают по 67 500 в месяц, то они смогут вернуть в 2026 году 56 700 рублей, на двоих — 113 400 рублей.
Для семьи, в которой четверо детей, ежемесячный доход в этом регионе должен быть не более 162 тысяч рублей в 2025 году. Тогда при зарплате у каждого по 81 тысяче рублей они смогут вернуть по 68 040 рублей, а суммарно — 136 080 рублей.
