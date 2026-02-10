В Омске за 120 миллионов предлагают сделать салон красоты из одежного производства

В объявлении содержится помета о рекомендуемом назначении помещения под салон красоты. Согласно открытым источникам, на текущий момент по данному адресу зарегистрирована компания по производству одежды. Получить шанс «перепрофилировать» коммерческие площади можно за 120 миллионов рублей. Примечательно, что в 2021—2022 годах производственно-складские помещения той же площади по этому адресу предлагались за 20 миллионов рублей.