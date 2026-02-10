В Омске за 120 миллионов предлагают сделать салон красоты из одежного производства

На одной из онлайн-площадок, по состоянию на вторник, 10 февраля 2026 года, зарегистрировано объявление о продаже производственного помещения площадью около 2,4 тысячи кв. м в здании по адресу 5-я Кордная, 1к5, что неподалеку от Шинного завода. Площади проходят по категории «продажа готового бизнеса».
Обозначено, что объект оснащен всеми необходимыми коммуникациями, разделен на кабинеты-офисы, также имеется раздевалка и кухня. Заявлено, что вместе с помещением можно приобрести и установленное в нем оборудование.
В объявлении содержится помета о рекомендуемом назначении помещения под салон красоты. Согласно открытым источникам, на текущий момент по данному адресу зарегистрирована компания по производству одежды. Получить шанс «перепрофилировать» коммерческие площади можно за 120 миллионов рублей. Примечательно, что в 2021—2022 годах производственно-складские помещения той же площади по этому адресу предлагались за 20 миллионов рублей.