HR-эксперт объяснил, почему зимние зарплаты дворников достигают 100 тысяч

Сообщения о зарплатах дворников на уровне 100 тысяч соответствуют действительности частично, отметил в разговоре с aif.ru HR-эксперт Гарри Мурадян.
«Такой разгон зарплат является сезонным. В морозы и снегопады дворники работают больше часов, выходят в выходные, получают надбавки за снег и гололед, поэтому доход под 100 тысяч и выше — это, как правило, “грязная” сумма с переработками», — объяснил он.
Эксперт подчеркнул, что средняя ставка у дворников почти в два раза ниже.
«В обычные месяцы средняя ставка дворника по рынку заметно ниже зимних 90−100 тысяч — порядка 50−60 тысяч в среднем по году, а именно зимние пики “натягивают” среднюю по новостям, — уточнил Мурадян и добавил. — Дворники получают 90−100 тысяч в Москве и крупных агломерациях в пиковый сезон. В частном секторе дворники могут зарабатывать 120−150 тысяч в месяц, но это всегда за счет колоссальных часов и 6−7‑дневной недели».
Ранее появилась информация о том, что зарплатные предложения для дворников в декабре-январе увеличились на 76%, составив в среднем до 100 тысяч рублей.