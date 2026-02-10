Минфин предложил резко поднять порог зарплат для иностранных специалистов

Согласно предложениям ведомства, минимальный уровень заработной платы для таких работников предлагается существенно увеличить. Сейчас он составляет 250 тыс. рублей в месяц. В новой редакции для медицинских, педагогических и научных работников порог планируется поднять до 358,5 тыс. рублей. Для всех остальных категорий иностранных специалистов — до 717 тыс. рублей в месяц, передает РБК.