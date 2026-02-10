Минфин предложил резко поднять порог зарплат для иностранных специалистов

Минфин России подготовил и внес в правительство пакет системных поправок в законодательство, регулирующее труд иностранных граждан и их налогообложение. Изменения затрагивают, в том числе, условия привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов.
Согласно предложениям ведомства, минимальный уровень заработной платы для таких работников предлагается существенно увеличить. Сейчас он составляет 250 тыс. рублей в месяц. В новой редакции для медицинских, педагогических и научных работников порог планируется поднять до 358,5 тыс. рублей. Для всех остальных категорий иностранных специалистов — до 717 тыс. рублей в месяц, передает РБК.
Предполагается, что установленные суммы будут индексироваться ежегодно. Корректировка будет проводиться с учетом динамики среднемесячной начисленной зарплаты работников российских организаций за предыдущий год.
В Минфине поясняют, что предлагаемые меры направлены на предотвращение злоупотреблений статусом высококвалифицированного специалиста. По оценке ведомства, действующие требования позволяют иностранным гражданам с более низким уровнем профессиональной подготовки формально подпадать под этот статус, что не соответствует его первоначальному назначению.
