В Омской области завод СПГ начал работу и снизит цены на топливо

В сентябре 2025 года в Любинском районе Омской области был введён в эксплуатацию новый завод по производству сжиженного природного газа (СПГ), построенный по заказу компании ООО «Управление АЗС». На предприятии планируется производить около 10 тысяч тонн СПГ в год, с производственной мощностью 1,5 тонны в час (2,4 тыс. кубометров газа).