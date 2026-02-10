Ричмонд
В Омской области завод СПГ начал работу и снизит цены на топливо

Новый СПГ-завод в Любинском районе начал работать, планируется расширение сети крио-АЗС по всей Сибири.

Источник: Om1 Омск

В сентябре 2025 года в Любинском районе Омской области был введён в эксплуатацию новый завод по производству сжиженного природного газа (СПГ), построенный по заказу компании ООО «Управление АЗС». На предприятии планируется производить около 10 тысяч тонн СПГ в год, с производственной мощностью 1,5 тонны в час (2,4 тыс. кубометров газа).

Министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко, посетивший объект, сообщил, что за первый месяц работы завода было произведено и реализовано 300 тонн СПГ. Продукция поступила на восемь криогенных автозаправочных станций (крио-АЗС), расположенных в Омской, Новосибирской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае.

В ходе визита министр также обсудил с руководством предприятия планы по расширению инфраструктуры. В ближайшие годы к существующим объектам добавятся новые крио-АЗС в Республике Бурятия и Забайкальском крае. Этот шаг позволит значительно расширить географию проекта и создать надёжный транспортный коридор для торговли с Китаем.

Шнипко отметил, что использование сжиженного природного газа позволяет существенно снизить затраты на топливо для владельцев автотранспорта, а также положительно сказывается на экологии.