ЕАЭС и Монголия снизят пошлины по 367 товарным позициям

Торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией станет надежной платформой для значительного расширения взаимной торговли.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 10 янв — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза и Монголии снизят и обнулят таможенные пошлины по 367 товарным позициям после вступления в силу торговое соглашение между союзом и Монголией.

«В сотрудничестве с Монголией мы переходим к практическому измерению. Соглашение имеет прикладной, бизнес-ориентированный характер. Его главная цель — упростить и удешевить взаимную торговлю, создать более предсказуемые условия для предпринимателей, стимулировать расширение деловых связей», — подчеркнул глава коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

Предприниматели государств ЕАЭС и Монголии получат взаимный преференциальный доступ на рынки. Документ учитывает современные форматы взаимодействия, включая цифровые коммуникации, что особенно востребовано компаниями малого и среднего бизнеса.

«Евразийская экономическая комиссия открыта к прямому диалогу с деловыми кругами Монголии. Мы заинтересованы в том, чтобы Соглашение стало реально работающим инструментом», — резюмировал Сагинтаев.

Участники семинара сошлись во мнении, что временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией станет надежной платформой для значительного расширения взаимной торговли, деловой кооперации и содействия бизнесу в выходе на новые рынки.