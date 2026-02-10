ЕАЭС и Монголия снизят пошлины по 367 товарным позициям

АСТАНА, 10 янв — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза и Монголии снизят и обнулят таможенные пошлины по 367 товарным позициям после вступления в силу торговое соглашение между союзом и Монголией.
«В сотрудничестве с Монголией мы переходим к практическому измерению. Соглашение имеет прикладной, бизнес-ориентированный характер. Его главная цель — упростить и удешевить взаимную торговлю, создать более предсказуемые условия для предпринимателей, стимулировать расширение деловых связей», — подчеркнул глава коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.
Предприниматели государств ЕАЭС и Монголии получат взаимный преференциальный доступ на рынки. Документ учитывает современные форматы взаимодействия, включая цифровые коммуникации, что особенно востребовано компаниями малого и среднего бизнеса.
«Евразийская экономическая комиссия открыта к прямому диалогу с деловыми кругами Монголии. Мы заинтересованы в том, чтобы Соглашение стало реально работающим инструментом», — резюмировал Сагинтаев.
Участники семинара сошлись во мнении, что временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией станет надежной платформой для значительного расширения взаимной торговли, деловой кооперации и содействия бизнесу в выходе на новые рынки.