Хабаровский край наращивает объемы газоснабжения для будущего развития

Для предотвращения дефицита уже реализуются меры: с 2025 года увеличена доля прибыльной продукции с сахалинских месторождений для регионов, а к 2028 году ожидается начало разработки Южно-Киринского месторождения. Кроме того, по поручению президента край уже заключил с «Газпромом» программу поставок для перспективных потребителей.