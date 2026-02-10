Ричмонд
Хабаровский край наращивает объемы газоснабжения для будущего развития

Хабаровский край ждет дополнительный газ с «Силы Сибири».

Источник: Reuters

Хабаровский край обратился к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой выделить дополнительный объем газа по газопроводу «Сила Сибири». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Это станет возможным после завершения строительства перемычки Белогорск — Хабаровск, которая соединит «Силу Сибири» с системой «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» и запланирована к 2027 году.

Губернатор Дмитрий Демешин заявил, что газификация — ключевой приоритет для развития региона. К 2029 году краю потребуется около 9 млрд кубометров газа в год. При этом текущие договорённости с «Газпромом» покрывают лишь 5,1 млрд кубометров.

Для предотвращения дефицита уже реализуются меры: с 2025 года увеличена доля прибыльной продукции с сахалинских месторождений для регионов, а к 2028 году ожидается начало разработки Южно-Киринского месторождения. Кроме того, по поручению президента край уже заключил с «Газпромом» программу поставок для перспективных потребителей.

