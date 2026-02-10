Ричмонд
HR-эксперт сказал о дефиците дворников при зарплате в 100 тысяч рублей

Несмотря на обещанные в объявлениях зарплаты в 100 тысяч рублей в РФ наблюдается дефицит дворников. Почему это происходит и каковы требования к кандидатам на эту вакансия, рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян.

Источник: Аргументы и факты

В России наблюдается дефицит дворников, несмотря на обещание зарплат в 100 тысяч рублей. HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал aif.ru о ситуации на рынке труда и о том, какие требования предъявляют работодатели к желающим устроиться дворником.

«Дефицит дворников уже вышел за рамки классической сезонности: сервисы занятости фиксируют рост числа вакансий в 2,5−3 раза зимой 25/26 года, и эксперты прямо говорят о накопившихся перекосах, в том числе, низком престиже профессии, тяжелых условиях труда и других проблемах», — отметил он.

HR-эксперт объяснил, кого хотят принять на вакансию дворника работодатели.

"УК и ТСЖ готовы рассматривать кандидатуры местных жителей, особенно мужчин в возрасте 30+, которые готовы к физическому труду и нестандартному графику.

Требования классические: здоровье, выносливость, отсутствие судимостей, базовое знание русского; профильного образования часто не нужно, обучают на месте.

Схема оплаты, как правило, комбинированная: фиксированный оклад + надбавки за сложные погодные условия, ночные смены, расширенный участок, сверхурочные", — рассказал Мурадян.

Собеседник издания обратил внимание на появившийся тренд на привлечение дворников из стран Юго-восточной Азии: Индия, Бангладеш.

Ранее Мурадян объяснил, что зарплаты в 100 тысяч для дворников являются сезонными. Такая сумма получается за счет большего количества отработанных часов и надбавок за снег и гололед.