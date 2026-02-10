В Караганде полностью обновят автобусы на маршруте № 29

Первые новые автобусы уже начали работать на маршруте № 29 — одном из направлений, на которое жители долгое время жаловались из-за состояния транспорта, передает DKNews.kz.
Обновление подвижного состава стало частью системной работы по повышению качества городских перевозок.
Что изменилось для пассажиров.
На линию вышли новые автобусы Dongfeng, произведённые на базе ТОО «СемАЗ».
Основные характеристики техники:
вместимость — 45 пассажиров экологический стандарт — Евро-5 кондиционеры и система отопления камеры видеонаблюдения в салоне терминалы ONAY и QR-оплата проезда.
Новый транспорт ориентирован на комфорт поездок в любое время года — как в мороз, так и в летнюю жару.
Сколько автобусов поступит на маршрут.
Как сообщил директор ТОО «Экспресс ИАА» Жаркын Оспанов, автопарк закупил 22 новых автобуса.
Сейчас:
7 автобусов уже работают на линии остальные машины поступят до конца марта весь новый транспорт будет направлен именно на маршрут № 29.
После завершения поставок обновление подвижного состава на этом направлении достигнет примерно 95%.
Почему это важно для города.
Маршрут № 29 долгое время считался проблемным — пассажиры жаловались на изношенный транспорт и неудобства в поездках.
Обновление автобусов позволит:
повысить комфорт поездок сократить технические простои транспорта повысить безопасность перевозок улучшить экологическую ситуацию за счёт стандарта Евро-5.
Общий тренд — модернизация общественного транспорта.
Обновление автопарка — часть общей работы по модернизации городской транспортной системы. Современные автобусы оснащаются цифровыми системами оплаты, видеонаблюдением и оборудованием для комфортных поездок.
Для пассажиров это означает более предсказуемый график движения и повышение качества сервиса.