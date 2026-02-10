США увеличили экспорт СПГ в Евросоюз до максимальной суммы за всю историю

По итогам неполного 2025 года больше всего американского СПГ среди европейских стран ввезли Нидерланды (5,6 миллиарда долларов), Франция (3,8 миллиарда долларов) и Германия (3,3 миллиарда долларов). На четвертом месте по сумме закупок расположилась Италия (2,5 миллиарда долларов), на пятом — Испания (2,4 миллиарда долларов).