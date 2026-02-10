Ричмонд
На Украине выставили на торги конфискованный у должника пень

Исполнительная служба в Николаевской области Украины выставила на продажу пень, изъятый у должника в рамках исполнительного производства.

Исполнительная служба в Николаевской области Украины выставила на продажу пень, изъятый у должника в рамках исполнительного производства. Об этом сообщает УНИАН в своем телеграм-канале.

Стартовая цена лота составила 90 гривен, что эквивалентно примерно 160 рублям. Информация о продаже размещена в системе электронных торгов арестованным имуществом.

Как уточняется, процедура изъятия и подготовки объекта к продаже потребовала значительных затрат. Сотрудники исполнительной службы выезжали на место, проводили конфискацию, после чего был привлечен эксперт для оценки имущества и оформлено административное сопровождение сделки.

Дополнительные детали о самом должнике и причинах конфискации в сообщении не приводятся.

