На Украине выставили на торги конфискованный у должника пень

Как уточняется, процедура изъятия и подготовки объекта к продаже потребовала значительных затрат. Сотрудники исполнительной службы выезжали на место, проводили конфискацию, после чего был привлечен эксперт для оценки имущества и оформлено административное сопровождение сделки.