Сто тысяч за уборку снега: эксперт раскрыл реальные зарплаты дворников

Профессия дворника традиционно ассоциируется с невысоким заработком. Однако последние сообщения СМИ о зарплатах, достигающих 100 тысяч рублей, пошатнули этот стереотип. Действительно ли можно заработать такую сумму, убирая улицы, и какие требования предъявляют современные работодатели к дворника, рассказал aif.ru HR-эксперт Гарри Мурадян.
Зимние «подарки» для дворников.
HR-эксперт Гарри Мурадян подтверждает: информация о высоких зарплатах дворников частично соответствует действительности, но подчеркивает сезонный характер такого роста.
«Такой разгон зарплат является сезонным. В морозы и снегопады дворники работают больше часов, выходят в выходные, получают надбавки за снег и гололед, поэтому доход под 100 тысяч и выше — это, как правило, “грязная” сумма с переработками», — объясняет он.
Это означает, что изумившие публику 100 тысяч — это не базовая ставка, а результат интенсивной работы в неблагоприятных условиях.
Каковы реальные зарплаты в сфере?
Эксперт развеивает иллюзии, указывая, что средняя ставка у дворников почти в два раза ниже.
«В обычные месяцы средняя ставка дворника по рынку заметно ниже зимних 90−100 тыс — порядка 50−60 тыс в среднем по году, а именно зимние пики “натягивают” среднюю по новостям», — уточняет Мурадян.
Он также добавляет, что указанные суммы в 90−100 тысяч рублей актуальны в Москве и крупных агломерациях в пиковый сезон. В частном секторе, по словам эксперта, при условии колоссальных переработок и 6−7-дневной рабочей недели, заработки могут достигать 120−150 тысяч, но это скорее исключение, подтверждающее правило интенсивного труда.
Кадровый голод.
Парадоксально, но факт: несмотря на обещание зарплат в 100 тысяч рублей, в России наблюдается дефицит дворников.
«Дефицит дворников уже вышел за рамки классической сезонности: сервисы занятости фиксируют рост числа вакансий в 2,5−3 раза зимой 25/26 года, и эксперты прямо говорят о накопившихся перекосах, в том числе, низком престиже профессии, тяжелых условиях труда и других проблемах», — обратил внимание Мурадян.
Каким хотят видеть дворника работодатели.
По словам Мурадяна, работодатели предъявляют не самые жесткие требования к кандидатам на вакансии дворников.
«УК и ТСЖ, готовы рассматривать кандидатуры местных жителей, особенно мужчин в возрасте 30+, готовых к физическому труду и нестандартному графику. Требования классические: здоровье, выносливость, отсутствие судимостей, базовое знание русского; профильного образования часто не нужно, обучают на месте», — поясняет эксперт.
Мурадян обратил внимание и новый тренд: привлечение специалистов из стран Юго-Восточной Азии, таких как Индия и Бангладеш, что может быть связано с попытками решить проблему дефицита кадров.