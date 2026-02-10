Ричмонд
Свердловское предприятие отправило в Китай 400 тонн палочек для мороженого

Предприятие из Краснотурьинска (Свердловская область) поставило в Китай 416 тонн деревянных палочек для мороженого. Об этом сообщили в уральском управлении Россельхознадзора.

Источник: Коммерсантъ

Палочки сделаны из древесины лиственных пород. Поставка проходила с 1 по 9 января, ее контролировал Россельхознадзор. Каждый контейнер сопровождала фитосанитарная документация, которая соответствует китайским требованиям.

«В отношении отправляемой подкарантинной продукции низкого фитосанитарного риска должностным лицом Уральского межрегионального управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками Екатеринбургского филиала ФГБУ “ВНИИЗЖ” проведены необходимые контрольные мероприятия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее производителя тушенки в Свердловской области уличили в подделке сроков годности. Он продлил срок годности на три года после инвентаризации.