В Омской области растёт число работников с неполной занятостью

По данным аналитиков FinExpertiza, на крупных и средних предприятиях Омской области в третьем квартале 2025 года в режиме сокращенного рабочего дня, простоя или отпуска без содержания работали 65 913 человек. Это на 6% больше по сравнению с предыдущим годом, и составляет уже 16,6% от общего числа сотрудников региона.