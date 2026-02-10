В Омской области растёт число работников с неполной занятостью

По данным аналитиков FinExpertiza, на крупных и средних предприятиях Омской области в третьем квартале 2025 года в режиме сокращенного рабочего дня, простоя или отпуска без содержания работали 65 913 человек. Это на 6% больше по сравнению с предыдущим годом, и составляет уже 16,6% от общего числа сотрудников региона.
Рост числа работников с неполной занятостью в Омской области совпадает с общероссийским трендом. По данным Росстата, по всей стране таких работников стало на 12% больше. Особенно резкий рост (в восемь раз) наблюдается среди тех, кого на неполный рабочий день перевели по решению работодателей.
Елена Трубникова, президент FinExpertiza, комментирует: «Компании стремятся сохранять штат, перераспределяя нагрузку и издержки вместо прямых сокращений, в надежде на позитивные изменения экономической конъюнктуры. Восьмикратный рост случаев перевода сотрудников на неполное рабочее время по инициативе работодателей является особенно показательным. Подобный всплеск наблюдался последний раз в санкционном 2022 году».