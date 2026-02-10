Под Омском проверили крупное производство газомоторного топлива

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко сообщил, что предприятие сегодня производит 1,5 тонны СПГ в час, что эквивалентно 2,4 тысячам кубометров газа. За первый месяц эксплуатации произведено и реализовано 300 тонн топлива. Большая часть поставлена на крио — АЗС в Омской, Новосибирской, Иркутской областях и в Красноярском крае.