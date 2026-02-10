Ричмонд
Под Омском проверили крупное производство газомоторного топлива

Завод по производству сжиженного природного газа расположен в Любинском районе Омской области.

Источник: Freepik

Развитие проекта по производству газомоторного топлива в Любинском районе Омской области обсудили на уровне правительства. Речь идёт о заводе, построенном по заказу ООО «Управление АЗС» и запущенном в эксплуатацию в сентябре прошлого года.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко сообщил, что предприятие сегодня производит 1,5 тонны СПГ в час, что эквивалентно 2,4 тысячам кубометров газа. За первый месяц эксплуатации произведено и реализовано 300 тонн топлива. Большая часть поставлена на крио — АЗС в Омской, Новосибирской, Иркутской областях и в Красноярском крае.

Использование сжиженного природного газа позволяет сокращать расходы владельцев транспортных средств и предприятий за счет снижения затрат на горюче-смазочные материалы. Это один из шагов на пути реализации программы перехода автопарка на экологически чистое и выгодное топливо, отметил министр.

В планах развития проекта — строительство новых объектов в Республике Бурятия и Забайкальском крае. Это позволит создать надежный транспортный коридор для товарообмена с Китаем.