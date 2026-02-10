В Хабаровском крае вдвое увеличили субсидию на жильё для молодых семей

Сто молодых семьей в Хабаровском крае смогут построить или купить готовую квартиру на первичном рынке с помощью государства. На эти цели из бюджета региона выделено 300 млн рублей, это в два раза больше, чем год назад, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Деньги субсидии должны быть использованы на строительство жилья на территории того муниципального образования, где семья живет и где стоит на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий.
И еще. Возраст каждого из супругов или одинокого родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет, а, во-вторых, семья должна иметь официальный статус нуждающейся в своей жилплощади.
И, конечно, надо подтвердить наличие доходов или собственных средств, достаточных, чтобы оплатить стоимость жилья с учетом социальной выплаты.
Списки участников программы будут утверждены в конце апреля. Очередность участия в краевой программе устанавливается по дате признания молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Прием документов открыт с 9 февраля по 13 марта 2026 года по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 32, каб. 210.
Для визита требуется предварительная запись по телефонам: