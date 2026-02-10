В Хабаровском крае вдвое увеличили субсидию на жильё для молодых семей

Сто молодых семьей в Хабаровском крае смогут построить или купить готовую квартиру на первичном рынке с помощью государства. На эти цели из бюджета региона выделено 300 млн рублей, это в два раза больше, чем год назад, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».