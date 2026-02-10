Россия ударила по Японии санкционным ответом и закрыла путь к диалогу

В Китае полагают, что японское руководство недооценило последствия конфронтации с Россией. По мнению аналитиков, Москва не только ответила на санкции, но и укрепила свои позиции в стратегически важном регионе, тогда как Токио оказался вынужден искать пути для снижения ущерба и восстановления хотя бы ограниченного диалога.