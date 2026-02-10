Россия сохранила лидерство на нефтяном рынке Индии вопреки давлению Запада

В посольстве указывают, что значительную роль играет ценовой фактор. Существенные скидки на российские сорта нефти обеспечивают прямую выгоду для индийских нефтеперерабатывающих компаний. Эти вопросы, а также адаптация к изменившейся внешнеполитической и экономической обстановке обсуждались на международном форуме «Индийская энергетическая неделя», который прошел в конце января в Гоа при участии ведущих компаний двух стран.