Россия сохранила лидерство на нефтяном рынке Индии вопреки давлению Запада

Россия продолжает оставаться крупнейшим поставщиком нефти в Индию, несмотря на санкционное давление со стороны западных стран. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление посла РФ в Нью-Дели Дениса Алипова.
По данным российской дипломатической миссии, даже на фоне попыток Запада ограничить энергетическое сотрудничество Москвы и Нью-Дели Россия удерживает первое место среди поставщиков нефти на индийский рынок. Поставки сопровождаются колебаниями объемов, однако в целом российские углеводороды по-прежнему формируют основу импортной корзины индийской экономики.
В посольстве указывают, что значительную роль играет ценовой фактор. Существенные скидки на российские сорта нефти обеспечивают прямую выгоду для индийских нефтеперерабатывающих компаний. Эти вопросы, а также адаптация к изменившейся внешнеполитической и экономической обстановке обсуждались на международном форуме «Индийская энергетическая неделя», который прошел в конце января в Гоа при участии ведущих компаний двух стран.
Отдельно отмечается влияние санкций США, введенных в конце прошлого года в отношении «Роснефти» и «Лукойла». Эти меры привели к перераспределению потоков углеводородного сырья и очередной корректировке индийского нефтяного рынка. Индийские участники стремятся снизить риски вторичных санкций, однако подобные ситуации уже возникали ранее и каждый раз сопровождались поиском новых форматов взаимодействия с российской стороной.
За прошедшее время стороны выстроили альтернативные механизмы расчетов, расширили страховое покрытие и задействовали новые транспортно-логистические маршруты. В Москве подчеркивают, что эти шаги позволили сохранить устойчивость поставок.
Российская сторона считает себя ключевым партнером Индии в сфере энергобезопасности. В отдельные периоды на российскую нефть приходилось до трети всего индийского импорта углеводородов. Развитие сотрудничества в энергетике обсуждалось и в ходе декабрьских переговоров на высшем уровне, где была подтверждена готовность России обеспечивать бесперебойные поставки для быстрорастущей экономики Индии.
На этом фоне администрация США объявила об отмене с 7 февраля дополнительных 25-процентных пошлин на индийские товары, связав это решение с отказом Нью-Дели от закупок российской нефти. При этом в Вашингтоне дали понять, что готовы вернуть ограничения в случае продолжения импорта энергоресурсов из РФ.
В МИД Индии заявили, что приоритетом правительства остается энергетическая безопасность 1,4 млрд жителей страны. Ведомство указало, что стратегия Нью-Дели строится на диверсификации источников энергии с учетом рыночных условий и меняющейся международной обстановки, и все решения в этой сфере принимаются исходя из этих принципов.
