Новый санаторий построят за 837 миллионов рублей в Самарской области

В посёлке Серноводск Самарской области появится новый современный корпус известного санатория «Сергиевские минеральные воды». Строительство пятиэтажного здания площадью 8 180 квадратных метров поручено самарской компании «Евроконт», которая выиграла государственный контракт на сумму более 837 миллионов рублей.
Закупка проводилась без конкурса, подрядчик был выбран как единственный поставщик. Согласно условиям контракта, компания должна возвести корпус со спа-зоной, косметологическим блоком и столовой и завершить все работы к 31 декабря 2027 года. Финансирование проекта распределено по годам: в 2026 году планируется потратить более 346 млн рублей, а в 2027 — свыше 490 млн.
Новый корпус значительно увеличит вместимость и улучшит инфраструктуру старейшей здравницы, позволяя принимать больше туристов и предлагать им расширенный спектр оздоровительных услуг.