Новый санаторий построят за 837 миллионов рублей в Самарской области

Закупка проводилась без конкурса, подрядчик был выбран как единственный поставщик. Согласно условиям контракта, компания должна возвести корпус со спа-зоной, косметологическим блоком и столовой и завершить все работы к 31 декабря 2027 года. Финансирование проекта распределено по годам: в 2026 году планируется потратить более 346 млн рублей, а в 2027 — свыше 490 млн.