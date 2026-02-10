В Омской области хотят построить ветровую электростанцию

В Омской области обсуждают планы по строительству ветроэлектростанции. Это подтвердил гендиректор филиала Системного оператора «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» Алексей Хлебов на пресс-конференции в ТАСС.
Отмечается, что в Омской области появится ветровая станция мощностью 12 МВт. Точных сроков реализации и место размещения объекта не называется.
Планы строительства в регионе первой ветроэлектростанции Сибири озвучили в апреле 2025 года. Тогда речь шла о возведении сооружения к 2029 году. Тогда отмечалось, что область имеет высокий ветроэнергетический потенциал, благоприятный для размещения подобных объектов. Год назад заявлялось, что уже выбраны перспективные участки в шести районах Омской области. Обсуждаются возможные меры поддержки инвесторов со стороны региональных властей.
По словам Хлебова, в омском регионе продолжится строительство небольших солнечных электростанций. Рассматривается вопрос строительства малой ГЭС на Красногорском гидроузле под Омском.