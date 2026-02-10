Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области хотят построить ветровую электростанцию

Это будет первая ветроэлектростанция в Сибири.

Источник: Reuters

В Омской области обсуждают планы по строительству ветроэлектростанции. Это подтвердил гендиректор филиала Системного оператора «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» Алексей Хлебов на пресс-конференции в ТАСС.

Отмечается, что в Омской области появится ветровая станция мощностью 12 МВт. Точных сроков реализации и место размещения объекта не называется.

Планы строительства в регионе первой ветроэлектростанции Сибири озвучили в апреле 2025 года. Тогда речь шла о возведении сооружения к 2029 году. Тогда отмечалось, что область имеет высокий ветроэнергетический потенциал, благоприятный для размещения подобных объектов. Год назад заявлялось, что уже выбраны перспективные участки в шести районах Омской области. Обсуждаются возможные меры поддержки инвесторов со стороны региональных властей.

По словам Хлебова, в омском регионе продолжится строительство небольших солнечных электростанций. Рассматривается вопрос строительства малой ГЭС на Красногорском гидроузле под Омском.