Красноярцы могут получить до 250 тысяч рублей на открытие своего дела

Единовременная финансовая помощь является безвозмездной при соблюдении условий договора, ключевое из них — осуществление предпринимательской деятельности в течение года. Потратить средства можно на приобретение оборудования, инструментов, оформление разрешений, лицензий, закупку товаров, рекламу, аренду помещения и другие стартовые расходы, связанные с открытием своего дела.