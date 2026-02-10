Красноярцы могут получить до 250 тысяч рублей на открытие своего дела

Красноярцы могут получить до 250 тысяч на открытие бизнеса. Меру поддержки оказывает центр занятости населения Красноярска горожанам, признанным безработными.
Единовременная финансовая помощь является безвозмездной при соблюдении условий договора, ключевое из них — осуществление предпринимательской деятельности в течение года. Потратить средства можно на приобретение оборудования, инструментов, оформление разрешений, лицензий, закупку товаров, рекламу, аренду помещения и другие стартовые расходы, связанные с открытием своего дела.
Что нужно сделать?
зарегистрироваться в центре занятости населения в качестве безработного; подготовить бизнес-план; защитить бизнес-план перед экспертами. Комиссия оценит наличие опыта/образования по выбранному виду деятельности, обучение основам предпринимательства/опыт предпринимательства в прошлом, перспективу создания новых рабочих мест, территорию реализации проекта; зарегистрироваться в налоговом органе; получить финансовые средства.
Ежегодно такую поддержку получают более 100 жителей города. В прошлом году красноярцы открыли школу рыболовства, звукозаписывающую студию, мастерскую по производству предметов интерьера, груминг-салон и другие интересные проекты.
