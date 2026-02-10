Средняя зарплата в России достигла новых значений в 2026 году

В 2025 году реальные доходы россиян выросли на 7,4% — быстрее, чем инфляция (5,6%). Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова связывает это с дефицитом кадров (около 9%), ростом зарплат, индексацией пенсий и высокими ставками по вкладам. В 2024 году доходы росли ещё быстрее — на 8,2%.