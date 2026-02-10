Средняя зарплата в России достигла новых значений в 2026 году

Средняя зарплата в России составила 98,2 тысяч рублей. Такие данные приводит Росстат.
Этот показатель рассчитан по всем регионам и отраслям и включает все начисления до вычета НДФЛ. Он основан на отчётности организаций, которую они сдают в Росстат.
В 2025 году реальные доходы россиян выросли на 7,4% — быстрее, чем инфляция (5,6%). Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова связывает это с дефицитом кадров (около 9%), ростом зарплат, индексацией пенсий и высокими ставками по вкладам. В 2024 году доходы росли ещё быстрее — на 8,2%.
По прогнозу Мильчаковой, в 2026 году рост реальных доходов замедлится до 2−4%. Это произойдёт, если удастся сократить нехватку работников, а ЦБ продолжит снижать ключевую ставку. Уровень безработицы в 2025 году достиг исторического минимума — 2,1%, передает издание «Банки.ру».
