В работе Telegram в России снова фиксируются сбои

Данные сервиса Downdetector свидетельствуют о сбоях в работе Telegram в РФ.
Особенно серьёзные проблемы наблюдаются с веб-версией, возникают задержки при отправке сообщений, медленно загружаются каналы, а медиафайлы и изображения зачастую не отображаются вовсе, сообщают пользователи.
Многие также испытывают трудности с запуском мобильного приложения и отмечают общую нестабильность работы сервиса. Сбои фиксируются у абонентов разных российских операторов связи.
О массовом сбое в работе Telegram также сообщалось 9 февраля. Кроме того, в тот же день масштабные сбои были зафиксированы в работе соцсети X*.
* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.