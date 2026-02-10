Ричмонд
McDonald’s зарегистрировал товарный знак в РФ

Американская сеть McDonald’s зарегистрировала в России одноименный товарный знак.

Источник: Аргументы и факты

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s, прекратившая работу в России в 2022 году, зарегистрировала в стране одноимённый товарный знак. Об этом свидетельствуют данные электронной базы Роспатента.

Заявку на регистрацию компания подала ещё в декабре 2024 года, а решение о регистрации было принято в 2026 году. Товарный знак может использоваться для продажи продуктов питания, готовых блюд, напитков, а также игрушек и посуды.

Напомним, McDonald’s объявил о приостановке деятельности в России 14 марта 2022 года, сославшись на «операционные, технические и логистические сложности».

10 ноября 2025 года также стало известно, что сеть ресторанов McDonald’s зарегистрировала в РФ товарные знаки «Биг Тейсти» и «МакДоставка».

Ранее сообщалось, что McDonald’s может вернуться в Россию под другим брендом.